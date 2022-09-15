UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Fiorentina'yı 3 golle geçti!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, kendi sahasında ağırladığı İtalyan ekip Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir ile İtalyan ekibi Fiorentina karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57 ve 71. dakikalarda Serdar Gürler, 89. dakikada Bertrand Traore kaydetti.
Fiorentina'da Jonathan Ikone, 76. dakikada kırmızı kart gördü.
Başakşehir, Emre Belözoğlu ile Avrupa'da çıktığı 8. maçı da kaybetmedi ve 6. galibiyetini aldı.
Temsilcimiz, grubunda 2'de 2 yaptı ve 6 puanla grubun lideri oldu. Fiorentina ise 1 puanda kaldı.
Başakşehir, bir sonraki maçında Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak. Fiorentina, İskoçya'da Hearts ile karşılaşacak.
FATİH TERİM TRİBÜNDE
Bir dönem İtalyan ekibini çalıştıran teknik direktör Fatih Terim de Medipol Başakşehir-Fiorentina stadyumda maçını izleyenler arasında yer aldı.
Bugün adını taşıyan belgeseli yayımlanan Terim, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izlemek için mücadelenin başlamasına 45 dakika kala stadyuma giriş yaptı.
Fatih Terim dün de Fiorentinalı yöneticilerle İstanbul'da bir araya gelmişti.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İskoç ekibi Hearts ile gruptaki oynadıkları ilk maça göre göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Emre Belözoğlu, karşılaşmada Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Deniz Türüç ve Bertnard Traore'nin yerine Junior Caiçara, Ahmed Touba, Berkay Özcan, Münir'e ilk 11'de şans verdi.
Belözoğlu takımını sahaya Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Aleksic, Münir ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.
MESUT ÖZİL, SON 10 DAKİKA
Medipol Başakşehir'de hastalığı geçen Mesut Özil maç kadrosunda yer aldı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, hafta içinde takımla antrenmanlara çıkan Mesut'u yedekler arasında başlattı ve 81. dakikada oyuna dahil oldu.
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