UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla başladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:14
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde, ikinci eleme turunun ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Hibernians (Malta)-Levadia (Estonya): 3-2

Tirana (Arnavutluk)-Zrinjski Mostar (Bosna Hersek): 0-1

La Fiorita (San Marino)-Ballkani (Kosova): 0-4


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