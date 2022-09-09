UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Hasan Ali Kaldırım'dan!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın Hearts ağlarına gönderdiği gol, haftanın en iyisi seçildi.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde konuk olduğu İskoçya ekibi Hearts'ı 4-0 yendiği maçta Hasan Ali Kaldırım'ın attığı ilk gol, haftanın en iyisi seçildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın golleri sıralamasında Hasan Ali Kaldırım; Samu Chukwueze (Villarreal), Peter Olayinka (Slavia Prag) ve Wouter Burger'in (Basel) önünde ilk sırayı aldı.
32 yaşındaki Başakşehirli futbolcu, Hearts savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza alanı sol çaprazından sert bir şutla 26. dakikada ağlarla buluşturmuş ve takımını 1-0 öne geçirmişti.
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