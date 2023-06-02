UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi Anthony Taylor'a saldırı!
UEFA Avrupa Ligi finalinin İngiliz hakemi Anthony Taylor ve ailesine, havalimanında Roma taraftarları saldırdı.
UEFA Avrupa Ligi finalinin İngiliz hakemi Anthony Taylor ve ailesi, Roma taraftarlarının saldırısına uğradı.
Budapeşte Havalimanı'ndan ayrılmak için hazırlanan Taylor, kalabalık taraftar grubunun hedefi haline geldi.
Roma taraftarları arasında geçmek zorunda kalan hakem tepkilerle karşılaştı.
Grazie papà di avermi fatto laziale ! pic.twitter.com/8YGcUdyKi7— momo (@momo50SSL) June 1, 2023
Sözlü saldırılardan sonra taraftarlar Taylor'a ve ailesine yaklaşmaya çalıştı. Ancak o anda güvenlik güçleri müdahale etti.
Taylor, eşi ve kızını kontrol altında tutarak kalabalıktan uzaklaşmayı başardı. Öfke dolu taraftarlar ise Taylor ve ailesinin arkasından masa ve sandalye atmaya devam etti.
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