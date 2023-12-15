UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:53
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması 14 Aralık Perşembe günü oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off kuraları 18 Aralık'ta İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 15:00'te çekilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplarını 2. sırada tamamlayan takımların eşleşeceği kura çekimi EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.


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