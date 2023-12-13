Spor yazarları Kopenhag - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Kopenhag'da değil, İstanbul'da kaybettik'

Yayınlanma: 13.12.2023 - 09:32

Güncelleme: 13.12.2023 - 09:32

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 kaybeden Galatasaray, grubunu 3. tamamladı. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Spor yazarları, sarı kırmızılı ekibin mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Ben hep Türk futbolunun güzel hikayelerinin temelinde enteresan benzerlikler görmüşümdür. Türk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na ilk kez 1996’da 16 takımlı formata geçildiğinde bilet aldı. Grupların en iyi üçüncüsüne bilet verilen ilk turnuvaya, Euro 2016’ya da o vizeyi biz alıp gittik. Avrupa kupaları tarihinin de belki de en büyük dönüşümü 1999- 2000 sezonunda oldu. Kupa Galipleri Kupası lağvedildi. Şampiyonlar Ligi iki grup aşamalı formata geçti. Ve Devler Ligi tarihinde ilk kez grup üçüncüleri, UEFA Kupası’na geçiş yaptılar. Ve böylece, tarihte UEFA Kupası’na grup üçüncüsü sıfatıyla geçiş yapıp zafere ulaşan ilk takım da Galatasaray oldu. Dün aynen maçın canlı yayını gibi kopuk kopuk bir futbol oynadı Galatasaray. Ancak yine Parken’den geçen bir başka güzel Avrupa Ligi hikayesi başlıyor belki de sarı-kırmızılar için. Umudumuz bu." (Hürriyet)

"KOPENHAG'DA DEĞİL, İSTANBUL'DA KAYBETTİK"

Engin Kehale: Deplasmanda Zalgiris’e karşı 47., Molde’ye karşı 56. dakikada yenilen gollerle başlayan süreç, grup aşamasında sırasıyla Kopenhag 58., Manchester United 55. ve yine Kopenhag karşısında 58. dakikada yenilen gollerle devam etti. Orta sahada baskıyı doğru yapamayınca, geride verdiğimiz sayısal üstünlük topu ağlarımıza kadar taşıdı. Kalan yarım saat, Mertens ve Ziyech’in girişine rağmen çok fazla set oyununa dönünce üretkenliğimiz azaldı ve bir daha maçın içerisine giremedik. Çok hak ettiğimiz turu, aslında Danimarka’da değil, İstanbul’da elimizden kaçırdığımız Kopenhag ve Bayern maçlarında teslim ettik... (Hürriyet)

"OKAN BURUK BİR KEZ DAHA GEÇ KALDI"

Bülent Timurlenk: "Maç Ziyech ve Mertens'i çağırıyordu devre arasına giderken. Okan Buruk bir kez daha geç kaldı. 46-60 arasında her seferinde yolunda gitmeyen şeylerin kendi kendine düzeleceğine dair Polyannacılık yine rakibin attığı golle cezalandırıldı. Üstelik Kopenhag o dakikaya kadar üç direk arasına top vurmamışken... Sonrası doldur-boşalt. Beş forvete dönen bir takımın orta sahasını boşaltması risk değil intihar girişimidir. Oysa ki devrede doğru değişiklikle geçen yılın fabrika ayarlarına dönebilirdi Okan Buruk. Kura çekildiğinde "Galatasaray, Manchester United maçlarından 4 puan alacak ama gruptan çıkamayacak" diyen var mıydı? İngilizler evine dönerken Avrupa Ligi'nde yola devam, belki de sonu Kopenhag'da biten bir filmin 23 yıl sonra Kopenhag'da başlayan devamıdır. Kim bilir!" (Sabah)