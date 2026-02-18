Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kulüple özel bir bağım var'

Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira, Kadıköy'deki basın toplantısına Türkçe başladı: "İyi akşamlar"

Portekizli hocanın açıklamaları şu şekilde:

"Burada olmak benim için büyük bir onur. Tekrar Kadıköy'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Sadece Fenerbahçe ile yaşadığım güzel şeyleri hatırlıyorum. Kulüple özel bir bağım var. Umarım maçtan keyif alırız."

"KARMAŞIK DUYGULAR İÇİNDEYİM"

"Fenerbahçe maçı, aslında kalitemizi kendimize ispatlamak için bir fırsat"

"Karmaşık duygular içindeyim. Burada çok güzel günlerim oldu. Ama gün sonunda kazanmak istiyorum."

"FENERBAHÇE DE ÇOK İYİ TAKIM"

"Çok iyi bir takımım var. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir takım olduğunun farkındayım. Benim beklediğim maçtan keyif almak. Organize ve cesur şekilde mücadele edip sahadaki yetenekleri izlemek."

"Son bulunduğum takımla karşılaştıramam ama Fenerbahçe'nin ligi kazanmak istediğini biliyorum. Bunun için yatırım yapıyorlar. Yalnızca yetenekleri yok aynı zamanda tecrübeli futbolcuları da var. Ben takımımla henüz iki kere çalıştım ama taktik ve teknik kaliteye sahipler. Premier Lig tecrübesine sahipler. Yarın da zor bir maç olacağını bekliyorum ama iki tarafta da kalite var."

"TÜRKİYE LİGİ ÇOK ZOR"

"Türkiye Ligi zor bir lig. İlk sezonumda Beşiktaş ile ikinci sezonumda da Galatasaray ile mücadele ettik. Ortada bir rekabet var. Tek Fenerbahçe olsa kazanırdık ama bu bir rekabet. Kolaylıkla gelip kazanabileceğiniz bir lig değil burası, zor bir lig."

"Oynamayı sevdiğim bir taktik var ama iki günde bir takımın taktiğini değiştiremezsin. Ama ilk günden bir kimlik oluşturmaya çalıştım. Oyuncular da bu fikirle önemli olabileceklerini düşünürlerse hedeflerimize ulaşabiliriz."