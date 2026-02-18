Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli ameliyat oldu!

Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli ameliyat oldu!

18.02.2026 22:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli ameliyat oldu!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, İtalyan oyuncu Nicolo Melli'nin ameliyat edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Nicolo Melli, sağ ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Melli'nin dün oynanan Safiport Erokspor karşılaşmasında sakatlandığı hatırlatılarak, "Sporcumuzun Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Deneyimli sporcumuz planlanan tedavi süreci kapsamında bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Nicolo Melli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #ameliyat #Nicolo Melli

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e çıktı!
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e çıktı! Fenerbahçe Beko, Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı Safiport Erokspor'u 83-76 yenerek Dörtlü Final'e yükselen takım oldu.
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Edson Alvarez ameliyat oldu!
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Edson Alvarez ameliyat oldu! Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 28 yaşındaki Meksikalı oyuncu Edson Alvarez'in operasyon geçirdiğini duyurdu.
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kulüple özel bir bağım var'
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kulüple özel bir bağım var' Nottingham Forest'ın teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.