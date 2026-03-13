Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı!

13.03.2026 09:24:00
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyerek son 16 turuna yükselen Nottingham Forest, Danimarka ekibi Midtjylland'a mağlup ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda 8 karşılaşma oynandı.

Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 1-0

Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz): 1-2

Bologna (İtalya) - Roma (İtalya): 1-1

Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz): 2-0

Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya): 1-0

Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-1

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

