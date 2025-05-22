Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Avrupa Ligi'nde yılın golü Yunus Akgün'ün!

UEFA Avrupa Ligi'nde yılın golü Yunus Akgün'ün!

22.05.2025 20:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
UEFA Avrupa Ligi'nde yılın golü Yunus Akgün'ün!

Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyisi seçildi. UEFA temsilcilerinin seçtiği en iyi 10 gol de belli oldu.

Galatasaray forması giyen milli futbolcu Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyisi seçildi.


Organizasyondan yapılan açıklamaya göre UEFA'nın teknik gözlemci ekibi, Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi 10 golünü belirledi.


Lig aşamasında Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ile karşılaşan Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla fileleri havalandıran Yunus Akgün, "sezonun en iyi golü" kategorisinde birinci sırayı elde etti.


Milli futbolcunun ardından ilk 10'da sırasıyla Rasmus Hojlund (Manchester United), Nico Williams (Athletic Bilbao), Pedro Rodriguez (Lazio), Adama Traore (Ferencvaros), Samuel Omorodion (Porto), Tural Bayramov (Karabağ), Mason Mount (Manchester United), Kobbie Mainoo (Manchester United) ve Gustav Isaksen (Lazio) yer aldı.


İlgili Konular: #galatasaray #yunus akgün #uefa avrupa ligi

İlgili Haberler

PSG'den Luis Campos kararı!
PSG'den Luis Campos kararı! Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain, kulüp danışmanı Luis Campos ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Göztepe'den depremzede çocuklara umut eli
Göztepe'den depremzede çocuklara umut eli Göztepe Spor Kulübü, "100. Yılımızda Umuda Yolculuk" kampanyasıyla depremzede çocuklara oyuncak, spor malzemesi ve eğitim setleri ulaştırıyor. Sarı-kırmızılı futbolcuların da destek verdiği kampanya kapsamında yardımlar, 26 Mayıs'a kadar Gürsel Aksel Stadyumu'nda toplanacak.
EuroBasket 2029'un ev sahipleri belli oldu!
EuroBasket 2029'un ev sahipleri belli oldu! FIBA, 2029 yılında düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı.
Jose Mourinho'dan 15 yıl sonra Inter zaferi açıklaması!
Jose Mourinho'dan 15 yıl sonra Inter zaferi açıklaması! Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Inter ile 2010 yılında kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinin tam 15. yılında BBC'ye özel açıklamalar yaptı.