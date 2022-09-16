UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca, Dinamo Kiev'i tek golle geçti!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev, kendi sahasında ağırladığı AEK Larnaca'ya 1-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yer aldığı B Grubu'nda Dinamo Kiev, sahasında AEK Larnaca'yı konuk etti.
Polonya'nın Krakow şehrindeki MKS Stadı'nda oynanan karşılaşmayı AEK Larnaca 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Karşılaşmada Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Larnaca'ya galibiyeti getiren tek golü 8. dakikada Gyurcso kaydetti.
Bu sonuçla gruptaki ilk maçında Fenerbahçe'ye mağlup olan Dinamo Kiev, ikinci maçını da kaybederek puansız şekilde grubun son sırasına yerleşti. Larnaca ise 3 puanda kalarak haftayı 3. sırada kapattı.
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