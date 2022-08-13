Fenerbahçe'nin rakibi Austria Wien, Swarovski Tirol'u 2-1 ile geçti!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien, kendi evinde ağırladığı Swarovski Tirol'u iki golle mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:19
Fenerbahçe'nin rakibi Austria Wien, Swarovski Tirol'u 2-1 ile geçti!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Austria Wien, ligde Swarovski Tirol ile karşı karşıya geldi.

Avusturya Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Austria Wien, 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Haris Tabakovic ve 49. dakikada Dominik Fitz kaydetti. Swarovski Tirol'un tek golü 58. dakikada Tim Prica'dan geldi.

Öte yandan Austria Wien'de Lucas Galvao, 33. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Austria Wien, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Swarovski Tirol da aynı puanda kaldı.

Fenerbahçe, Austria Wien ile ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 25 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.


Avusturya Ligi Austria Wien Swarovski Tirol uefa avrupa ligi fenerbahçe

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler