Fenerbahçe'nin rakibi Austria Wien, Swarovski Tirol'u 2-1 ile geçti!

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:19

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Austria Wien, ligde Swarovski Tirol ile karşı karşıya geldi.

Avusturya Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Austria Wien, 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Haris Tabakovic ve 49. dakikada Dominik Fitz kaydetti. Swarovski Tirol'un tek golü 58. dakikada Tim Prica'dan geldi.

Öte yandan Austria Wien'de Lucas Galvao, 33. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Austria Wien, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Swarovski Tirol da aynı puanda kaldı.

Fenerbahçe, Austria Wien ile ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 25 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.