UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Austria Wien kadrosu belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Austria Wien maçının kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:19
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Austria Wien kadrosu belli oldu!
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Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu açıklandı.

Kadroda yeni transfer Ezgjan Alioski'nin yanı sıra, sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci de yer aldı.

Sarı lacivertlilerde cezası bulunan Emre Mor ile sakatlıkları bulunan Bruma ve Joao Pedro, Austria Wien maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


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