Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha hakkında şoke eden iddia: 'Eve alkollü geliyordu'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:46

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

24 yaşındaki futbolcunun eski kız arkadaşı Vesa Vllasaliu, Twitter hesabından Berisha hakkında Türkçe bir mesaj paylaştı.

Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı çünkü gerçekler ona ağır geldi. İlişkimiz bitikten 3 hafta sonra insanlar onu yeni biriyle gördü ve şimdide açık açık sosyal medyada sergiledi. Lütfen beni rahat bırakın!" ifadelerini kullandı.

Bu mesajın üzerine bir Twitter kullanıcısını kendisine sorduğu, "Yüzleşmediği gerçekler nelerdir? Neden söylemeye cesaret edemiyorsun?" sorusuna yanıt veren Vllasaliu, "Bir kadını gece 4'e kadar evde yalnız bırakamamalısınız. Maçtan bir gece önce arkadaşları ile gece geç saatlere kadar eğlenip eve alkollü şekilde geliyordu. Sonra o bana bir şeyler anlattı ve ben de ona hakaret ettim. Alkol ile bol şanslar!" yanıtını verdi.

Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı geçen yaz transfer döneminde Salzburg'dan 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.