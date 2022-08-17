Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha hakkında şoke eden iddia: 'Eve alkollü geliyordu'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Berisha'nın eski kız arkadaşı Vesa Vllasaliu, Alman futbolcunun maçlardan önce eve alkollü geldiğini iddia etti.
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
24 yaşındaki futbolcunun eski kız arkadaşı Vesa Vllasaliu, Twitter hesabından Berisha hakkında Türkçe bir mesaj paylaştı.
Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı çünkü gerçekler ona ağır geldi. İlişkimiz bitikten 3 hafta sonra insanlar onu yeni biriyle gördü ve şimdide açık açık sosyal medyada sergiledi. Lütfen beni rahat bırakın!" ifadelerini kullandı.
Bu mesajın üzerine bir Twitter kullanıcısını kendisine sorduğu, "Yüzleşmediği gerçekler nelerdir? Neden söylemeye cesaret edemiyorsun?" sorusuna yanıt veren Vllasaliu, "Bir kadını gece 4'e kadar evde yalnız bırakamamalısınız. Maçtan bir gece önce arkadaşları ile gece geç saatlere kadar eğlenip eve alkollü şekilde geliyordu. Sonra o bana bir şeyler anlattı ve ben de ona hakaret ettim. Alkol ile bol şanslar!" yanıtını verdi.
Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı geçen yaz transfer döneminde Salzburg'dan 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Video Haberler
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- 'Beni kovmaya gücünüz yetmez'
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'ye yerleşmişti... 'Bu arabayı Türkiye'de alamazdım'
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı
- Akaryakıt satışlarında yeni dönem: Nispi kâr sistemi
- CHP'den sert tepki: 'Tam bir ikiyüzlülük'
- Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya!