UEFA Avrupa Ligi'nde Leipzig ile Frankfurt ilk maçlarda galip taraf

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final ilk maçları tamamlandı. Alman ekipler RB Leipzig ile Eintracht Frankfurt, ilk maçlarda rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 09:19
UEFA Avrupa Ligi'nde Leipzig ile Frankfurt ilk maçlarda galip taraf
Abone Ol google-news

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarı finalin ilk ayağında iki maç oynandı.

Almanya'nın Leipzig takımı, konuk ettiği İskoçya temsilcisi Rangers'ı 85. dakikada Angelino'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Diğer Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda West Ham United'ı 2-1 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ansgar Knauff ve 54. dakikada Daichi Kamada kaydederken, İngiltere temsilcisinin tek golünü ise 21. dakikada Michail Antonio kaydetti.

Bu karşılaşmaların rövanşları, 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak.


RB Leipzig eintracht frankfurt uefa avrupa ligi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler