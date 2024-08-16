UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kalanlar belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 3. tur sonucu play-off turuna yükselen 13 takım belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 09:13
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kalanlar belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşları tamamlandı.

Elemelerde Petrocub ve RFS'den sonra Dinamo Minsk, Rapid Wien, Elfsborg, Viktoria Plzen, Molde, Maccabi Tel Aviv, Braga, Lugano, Ajax, Borac ve Shamrock Rovers da play-off turuna çıktı.

Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): 0-0 (0-1)

RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra): 7-0 (2-0)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus): 2-1 (0-2)

Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor: 2-0 (1-0)

Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0 (1-1)

Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna): 1-0 (2-1)

Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç): 1-0 (0-3)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya): 3-0 (2-1)

Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz): 1-2 (0-0)

Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan): 2-2 (1-0)

Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1 (1-0) (penaltılarda 13-12)

Borac (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları): 3-1 (uzatmada) (1-2)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 3-1 (uzatmada) (0-1)


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