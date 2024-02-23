UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci kupasında son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers rakip oldu.
Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool ile eşleşti.
Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta oynanacak. Bu turda rövanş karşılaşmaları 14 Mart'ta yapılacak.
İşte eşleşmeler:
Sparta Prag - Liverpool
Marsilya - Villarreal
Roma - Brighton
Benfica - Rangers
Freiburg - West Ham United
Sporting Lizbon - Atalanta
Milan - Slavia Prag
Karabağ - Bayer Leverkusen
UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
Avrupa Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final maçlarının kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak.
Ayrıca çeyrek final için yapılacak kura çekiminin ardından olası yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak.
Avrupa Ligi'nde finale kalacak takımların belli olacağı yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçların ardından netlik kazanacak.
Kupa 2'de şampiyon, 22 Mayıs'ta Dublin'deki Aviva Stadyumu'ndaki final maçında belli olacak.
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