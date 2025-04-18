UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları sona erdi. Organizasyonda yarı final eşleşmeleri belli oldu.
ATHLETIC BILBAO - MANU
Rangers'ı 0-0 ve 1-0'lık skorlarla geçen Athletic Bilbao ile Lyon'u 2-2 ve uzatmalara giden rövanş maçında 5-4'lük skorla geçen Manchester United, yarı finalde eşleşti.
TOTTENHAM - BODO/GLIMT
Eintracht Frankfurt'u 1-1 ve 0-1'lik skorlarla geçen Tottenham ile de Lazio'yu 2-0 ve 3-1'lik skorların ardından penaltılarda 3-2 geçen Bodo/Glimt yarı finalde rakip olacak.
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
Athletic Bilbao 2-0 Rangers (0-0)
Lazio 3-1 Bodo/Glimt - Pen 2-3 (0-2)
Manchester United 5-4 Lyon (2-2)
Frankfurt 0-1 Tottenham (1-1)
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Avrupa Ligi'nde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.
FİNAL SAN MAMES'TE
Avrupa Ligi'nde finale Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu ev sahipliği yapacak. 21 Mayıs'taki final maçı TSİ 22:00'de başlayacak.
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