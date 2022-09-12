UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 15 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde PSV ile oynayacakları maçın ertelendiğini açıkladı.
UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.
Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- Türbanın şekline de karıştı!
- Özdağ ve Soylu ne konuştu?
- Ersan Şen cumhurbaşkanı 'adaylarını' açıkladı
- ABD’deki davada yine Türk görevliler