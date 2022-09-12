UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 15 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde PSV ile oynayacakları maçın ertelendiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 16:20
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi
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UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.


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