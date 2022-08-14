UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö-Sivasspor maçının hakemi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Malmö-Sivasspor maçını İskoç hakem William Collum yönetecek.
Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında İskoç hakem William Collum düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı 43 yaşındaki Collum yönetecek. Mücadelede, Collum'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden David McGeachie ile Francis Connor üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İskoç David Dickinson olacak.
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