UEFA Avrupa Ligi'nden Serdar Dursun paylaşımı
Milli formayla attığı gollerle kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren Serdar Dursun, Uluslar Ligi'nin en iyilerinden biri oldu. UEFA Avrupa Ligi, milli futbolcuyu sosyal medya hesabından paylaştı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü hafta maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü.
Yedinci kez ay yıldızlı formayı giyen Serdar Dursun, ikinci yarı oyuna dahil oldu ve Lüksemburg'a gol atarak, 7. kez gol sevinci yaşadı
Opta'nın paylaştığı bilgiye göre Uluslar Ligi'nde en az 90 dakika süre alan oyuncuların dakika başına gol ortalamaları incelendiğinde, 160 dakikada dört gol atan Serdar aldığı süreyi en iyi değerlendiren isim oldu. Ortalama her 40 dakikada bir gol atan Serdar, bu istatistiğiyle Karim Benzema ve Robert Lewandowski gibi yıldızları geride bıraktı.
???? Serdar Dursun can't stop scoring! #NationsLeague | @dursunserdar | @MilliTakimlar pic.twitter.com/AHcho3213F— UEFA Nations League (@EURO2024) June 14, 2022
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN PAYLAŞIM
UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı Serdar Dursun'un Uluslar Ligi'nde attığı golü paylaşarak, "Serdar Dursun can't stop scoring!" (Serdar Dursun gol atmadan duramıyor) notunu düştü. Videoda Dursun'un gol attığı esnada taraftarın yaptığı "Siuu" tezahüratı dikkat çekti.
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