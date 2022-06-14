UEFA Avrupa Ligi'nden Serdar Dursun paylaşımı

14 Haziran 2022 Salı, 20:05

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü hafta maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü.

Yedinci kez ay yıldızlı formayı giyen Serdar Dursun, ikinci yarı oyuna dahil oldu ve Lüksemburg'a gol atarak, 7. kez gol sevinci yaşadı

Opta'nın paylaştığı bilgiye göre Uluslar Ligi'nde en az 90 dakika süre alan oyuncuların dakika başına gol ortalamaları incelendiğinde, 160 dakikada dört gol atan Serdar aldığı süreyi en iyi değerlendiren isim oldu. Ortalama her 40 dakikada bir gol atan Serdar, bu istatistiğiyle Karim Benzema ve Robert Lewandowski gibi yıldızları geride bıraktı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN PAYLAŞIM

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı Serdar Dursun'un Uluslar Ligi'nde attığı golü paylaşarak, "Serdar Dursun can't stop scoring!" (Serdar Dursun gol atmadan duramıyor) notunu düştü. Videoda Dursun'un gol attığı esnada taraftarın yaptığı "Siuu" tezahüratı dikkat çekti.