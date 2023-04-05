Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:32

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 15:32

Aleksander Ceferin, 47. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi. Başkanlık seçiminin yapıldığı 47. Olağan UEFA Kongresi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi. Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanlığına getirildi. UEFA başkanı olarak üçüncü dönemine başlayacak Ceferin, 2027'ye kadar görevde kalacak. Peki, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin kimdir? Aleksander Ceferin nereli, kaç yaşında?

ALEKSANDER CEFERİN KİMDİR?

Aleksander Ceferin, 13 Ekim 1967 tarihinde Slovenya'nın Ljubljana şehrinde doğdu. 1991 yılında Ljubljana Üniversitesi'nden hukuk bölümünden mezun olduktan sonra, ailesinin hukuk bürosunda ağırlıklı olarak spor kulüpleri ve sporcuları temsil etti. Daha sonra firmanın yönetimini babasından devraldı.

2005 yılında Ceferin, amatör kulüp FC Ljubljana Lawyers'ın icra kurulu üyesi oldu. 2006 ve 2011 yılları arasında NK Olimpija Ljubljana üyesiydi.

2011'de Ceferin, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı seçildi. 2011 ve 2016 yılları arasında UEFA Hukuk İşleri Komitesi'nin ikinci ve üçüncü başkan yardımcılığını yaptı.

Norveçli futbol dergisi Josimar'dan gazeteciler, özgeçmişinde henüz açıklığa kavuşmamış çelişkiler keşfetti. Slovenya tüzüğüne göre, dernek başkanlığını devralmadan önce bir futbol kulübünün yönetim kurulunda yeterince uzun süre aktif olup olmadığı konusunda şüpheler var. Futsal kulübü KMN Svea Lesna Litija ile ilişkisi de sorgulandı.

14 Eylül 2016'da Ceferin, UEFA'nın yedinci Başkanı seçildi. Bu onu otomatik olarak FIFA Başkan Yardımcısı yaptı. Atina'daki UEFA Kongresi'nde 42 oy alırken, rakibi Hollandalı Michael van Praag 13 oy aldı. Seçimde diğerleri arasındaydı. DFB ve eski UEFA genel sekreteri ve şu anki FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından destekleniyor.

Nisan 2017'de, UEFA başkanlığı ve UEFA İcra Komitesi üyeliği için bir zaman sınırlaması getirilmesi de dahil olmak üzere, iyi yönetim alanında Ceferin'den bazı reform önerileri kabul edildi. Ayrıca, o zamandan beri İcra Komitesi adayları, ulusal derneklerinde lider bir rol (Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter veya CEO) almak zorunda kaldılar.

Ceferin ayrıca, 2009 yılından beri yürürlükte olan mali fair play önlemlerinin sıkılaştırılması lehine defalarca konuştu. 7 Şubat 2019'da yeniden UEFA Başkanı olarak dört yıllık göreve seçildi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen 47. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamada Sloven Aleksander Ceferin yeniden UEFA Başkanı seçildi.

Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanlığına getirildi. UEFA başkanı olarak üçüncü dönemine başlayacak Ceferin, 2027'ye kadar görevde kalacak.

ALEKSANDER CEFERİN ÖZEL HAYATI

Aleksander Ceferin evli ve üç çocuk babasıdır. Futbol, ??futsal, karate ve motor sporları sporlarında aktif bir katılımcıdır. Slovence dışında İngilizce, İtalyanca, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça da konuşmaktadır.