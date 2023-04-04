Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:43

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 17:45

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in manşetten duyurduğu habere göre; Parc des Princes'te Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçta ıslıklanan Lionel Messi, ayrılık kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli efsane, kariyerine Paris'te devam etmeyecek. Peki, Lionel Messi kimdir, nereli, kaç yaşında? Lionel Messi hangi takımlarda futbol oynadı? Lionel Messi ödülleri... İşte ayrıntılar...

LİONEL MESSİ KİMDİR?

Lionel Messi, 24 Haziran 1987 tarihinde Arjantin'in Rosario şehrinde doğdu. Asıl adı Lionel Andres Messi Cuccittini olan Messi, şimdilerde Paris Saint-Germain forması giyiyor.

Orta Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya gelen Messi, futbola sekiz yaşındayken şehrin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı. 13 yaşındayken büyüme hormonu eksikliği tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı. Barcelona formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giydi; 2005-06 sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2008-09 sezonunda ilk kez ellinin üzerinde maça çıkarak kulübün üç kupa kazanmasında merkezî rol alan oyuncu; o sene yirmi iki yaşındayken ilk Ballon d'Or'unu kazandı. Takip eden üç sezonda da Ballon d'Or kazanarak tarihte bu ödülü üst üste dört kez kazanan ilk ve tek futbolcu oldu. 2011-12 sezonunda lig ve Avrupa için toplamda 73 gol atarak rekor kırarken aynı sezon César Rodríguez Álvarez'i geçerek Barcelona tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Sonraki iki sezonun Ballon d'Or listesinde Ronaldo'nun arkasında yer aldı. 2014-15 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sezonu üç kupayla bitirdi ve beşinci Ballon d'Or'unu kazandı. Andrés Iniesta'nın takımdan ayrılmasıyla 2018'de Barcelona kaptanı olan Messi, 2019'da altıncı kez Ballon d'Or ödülünü kazandı. Sözleşmesinin bitişiyle beraber Ağustos 2021'de Paris Saint-Germain'le anlaştı.

Messi, Arjantin millî takımı için en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu konumundadır. 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı; turnuvanın en golcü oyuncusu olurken aynı zamanda en iyi oyuncusu seçildi. Oyun tarzlarındaki benzerlik sebebiyle vatandaşı Diego Maradona'yla karşılaştırıldı ve onun halefi olarak görülmeye başlandı. 2005 Ağustos'tan beri millî takım forması giyen Messi; 2006'da bir Dünya Kupası'nda oynayan ve gol atan en genç Arjantinli oldu. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildiği 2007 Copa América'da finalde Brezilya'ya 3-0 kaybetti. 2011'de millî takım kaptanı olmasından itibaren takımını 2014 Dünya Kupası'nda; 2015 ve 2016 Copa América'da finale taşıdı; ilk ikisinde turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ancak oynadığı üç finali de kaybetti. 2016'da millî takımdan emekliliğini duyurmasının ardından kararından geri dönerek takımını 2018 Dünya Kupası'na götürdü, 2019 Copa América'da üçüncü oldu ve son olarak 2021 Copa América'da finalde Brezilya'yı yenerek ilk şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluğun yanı sıra, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ve dört golle gol kralı oldu. Bu başarı, Messi'nin yedinci Ballon d'Or'unu kazanmasına neden oldu. 2022 Dünya Kupası'nda, Arjantin'in otuz altı sene sonra gelen şampiyonluğuna yedi gol üç asistle katkı verdi ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Ek olarak 2008 Yaz Olimpiyatları'nda kazandığı bir altın madalya bulunmaktadır.

Messi, 2006'dan beri spor giyim markası Adidas'ın sözleşmeli sporcusudur. Forbes'a göre 2019 ve 2022 yılında dünyanın en çok kazanan sporcusu olmuştur. Aynı dergi, Messi'nin 2010-2019 arasındaki on yıllık dönemde 750 milyon dolar kazandığını; Floyd Mayweather ve Ronaldo'nun ardından en çok kazanan üçüncü sporcu olduğunu açıklamıştır. Time ise Messi'yi 2011 ve 2012'de dünyadaki en etkili 100 kişiden biri arasına koymuştur. Şubat 2020'de Laureus Yılın Erkek Sporcusu seçilmiş ve bu ödülü kazanan ilk ve tek futbolcu olmuştur. Ayrıca toplam kazancı bir milyar dolara ulaşan Messi, Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcudur.

LİONEL MESSİ ÖZEL HAYATI

Messi ilk olarak doğum yeri Rosario'dan Macarena Lemos ile aşk yaşadı. 2006 Dünya Kupası öncesi, Rosario'da tedavi gördüğü sıra, Lemos'un babası tarafından tanıştırıldığı söylendi. Eskiden Arjantinli model Luciana Salazar ile aşk yaşadığı söylentileri de çıktı. Ocak 2009'da "Hat Trick Barça" adlı Canal 33 programında "Bir kız arkadaşım var ve Arjantin'de yaşıyor, rahat ve mutluyum" dedi. Kız arkadaşı Antonella Roccuzzo ile Barcelona-Espanyol derbisi sonrası Stiges'teki bir karnavalda görüldü. Roccuzzo da Rosario doğumluydu.

Lionel Messi, 2017 yılında Antonella Roccuzzo ile evlendi. Messi'nin Ciro, Mateo ve Thiago adında 3 oğlu bulunmaktadır.

Messi'nin iki kuzeni futbolcudur. Kuzenlerinden Maxi Biancucchi, Paraguay'ın Club Olimpia takımında, Emanuel Biancucchi ise İspanya'nın Independiente FBC takımında oynamaktadır.

LİONEL MESSİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2003-2004 Barcelona C

2004-2005 Barcelona B

2004-2021 Barcelona

2021- Paris Saint-Germain

LİONEL MESSİ KULÜP BAŞARILARI

Barcelona (35 Kupa)

La Liga: (10): 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19

2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19 Copa del Rey: (7): 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21

2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21 Supercopa de España: (8): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2018

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi: (4): 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15

2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15 UEFA Süper Kupası: (3): 2009, 2011, 2015

2009, 2011, 2015 FIFA Kulüpler Dünya Kupası: (3): 2009, 2011, 2015

Paris Saint-Germain (2 Kupa)

Ligue 1: (1): 2021-22

Trophée des Champions: (1): 2022

Arjantin Milli Takımı

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası: 2005

2005 2008 Yaz Olimpiyatları: 2008

2008 2007 Copa Amerika 2. - Gümüş Madalya

- Gümüş Madalya 2014 FIFA Dünya Kupası: 2. - Gümüş madalya

2. - Gümüş madalya 2015 Copa Amerika 2. - Gümüş Madalya

- Gümüş Madalya 2019 Copa Amerika 3 . - Bronz Madalya

. - Bronz Madalya 2021 Copa América: 1. - Altın Madalya

1. - Altın Madalya 2022 Finalissima: 1. - Altın Madalya

1. - Altın Madalya 2022 FIFA Dünya Kupası: 1. - Altın Madalya

LİONEL MESSİ BİREYSEL BAŞARILARI

Ballon d'Or: 7

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021

FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu: 1

2009

UEFA Avrupa'da En İyi Oyuncu Ödülü: 1

2011

FIFA Yılın Takımı: 3

2008, 2009, 2010

Yılın En İyi Genç Oyuncusu: 1

2007

La Liga Yılın Oyuncusu: 3

2009, 2010, 2011

La Liga Gol Kralı: 1

2010

Copa del Rey Gol Kralı: 1

2011

La Liga Yılın Yabancı Oyuncusu: 3

2007, 2009, 2010

La Liga Ibero-Amerika Yılın Oyuncusu: 3

2007, 2009, 2010

Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü: 1

2010

UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı: 3

2009, 2010, 2011

UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Oyuncusu: 1

2009

UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Forvet Oyuncusu: 1

2009

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Maçın Adamı: 1

2011

UEFA Şampiyonlar Ligi Final Taraftarlarca Maçın Adamı: 2

2009, 2011

UEFA Yılın Takımı: 3

2008, 2009, 2010

Arjantin Yılın Futbolcusu: 5

2005, 2007, 2008, 2009, 2010

FIFPro Yılın Oyuncusu: 2

2009, 2010

FIFPro Özel Yılın Genç Oyuncusu: 3

2006, 2007, 2008

FIFPro Yılın Genç Oyuncusu: 2

2007, 2008

FIFPro World XI: 4

2007, 2008, 2009, 2010

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Turnuvanın Oyuncusu: 1

2005

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Gol Kralı: 1

2005

Copa América Yılın Genç Oyuncusu: 1

2007

World Soccer Yılın Oyuncusu: 1

2009

World Soccer Yılın Genç Oyuncusu: 3

2006, 2007, 2008

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Golden Ball: 2

2009, 2011

ESM Yılın Takımı: 4

2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10

Onze d'Or: 1

2009

Bravo Ödülü: 1

2007

Tuttosport Yılın Oyuncusu: 1

2005

Marca Leyenda: 1

2009

UEFA Yılın Golü: 1

2007