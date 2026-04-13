Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar, büyük fırsat tepti

13.04.2026 16:09:00
Ukrayna Premier Ligi'nde liderliğini sürdüren Shakhtar Donetsk, takipçisi LNZ Cherkasy'ye konuk olduğu maçta iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maçın ikinci yarısı hava saldırısı alarmı nedeniyle 40 dakika geç başladı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasının en önemli maçında takipçisi LNZ Cherkasy'ye konuk oldu. Cherkasy Arena'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Shakhtar 11. dakikada Artur Ryabov (kendi kalesine) ve 34. dakikada Eguinaldo'un attığı gollerle iki kez öne geçmesine rağmen, 28. dakikada Valerii Bondar (kendi kalesine) ve 45+5. dakikada Mark Assinor'un gollerine engel olamadı.

Arda Turan'ın öğrencileri, bu sonuçla 51 puan ve bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. LNZ Cherkasy aynı puan ve bir maç fazlasıyla 2. sırada bulunuyor.

HAVA SALDIRISI ALARMI

Bu arada maçın ikinci yarısı Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle verilen alarmdan dolayı 40 dakika geç başladı.

