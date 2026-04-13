Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar, büyük fırsat tepti

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasının en önemli maçında takipçisi LNZ Cherkasy'ye konuk oldu. Cherkasy Arena'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Shakhtar 11. dakikada Artur Ryabov (kendi kalesine) ve 34. dakikada Eguinaldo'un attığı gollerle iki kez öne geçmesine rağmen, 28. dakikada Valerii Bondar (kendi kalesine) ve 45+5. dakikada Mark Assinor'un gollerine engel olamadı.

Arda Turan'ın öğrencileri, bu sonuçla 51 puan ve bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. LNZ Cherkasy aynı puan ve bir maç fazlasıyla 2. sırada bulunuyor.

HAVA SALDIRISI ALARMI

Bu arada maçın ikinci yarısı Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle verilen alarmdan dolayı 40 dakika geç başladı.