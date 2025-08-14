Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

14.08.2025 09:22:00
Cumhuriyet Spor
Halil Umut Meler, Sheriff ve Anderlecht arasında oynanacak maçı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Moldova'nın Sheriff ile Belçika'nın Anderlecht takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Kişinev kentindeki Zimbru Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Cihan Aydın'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonundan Bejamin Brand, AVAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

#hakem #uefa #Halil Umut Meler

