Ameliyat olacak mı? Real Madrid'de Kylian Mbappe gelişmesi!

2.03.2026 23:04:00
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, 27 yaşındaki Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yayınladı.

İspanya devi, Fransız yıldızın sol dizindeki sakatlığın ardından Paris'te ayrıntılı kontrollerden geçtiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kylian Mbappe'ye Fransız uzman doktorlar tarafından, Real Madrid Sağlık Servisi gözetiminde yapılan testler sonucunda sol dizinde burkulma (sprain) teşhisi doğrulanmıştır. Uygulanan konservatif tedavinin uygunluğu teyit edilmiştir. Süreç gelişimine göre takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fransız oyuncunun tedavisin ameliyat edilmeden devam edileceği bildirildi.

ARBELOA'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

2025'in son aylarından itibaren sakatlıkla mücadele eden 27 yaşındaki yıldız, geçen hafta Benfica ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş maçında forma giyememişti.

Mbappe için teknik direktör Alvaro Arbeloa da önceki günlerde dinlenme kararının ortak alındığını belirterek, "En iyisi dinlenmesi, tamamen iyileşmesi ve yüzde 100 dönmesi. Bu birkaç gün değil, biraz daha uzun sürecek ama umarım çok uzun olmaz" demişti.

33 MAÇTA 44 GOLE KATKI

2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 6 asistlik çarpıcı bir performansa imza attı.

İlgili Konular: #real madrid #sakatlık #kylian mbappe

