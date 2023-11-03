UEFA duyurdu: Ballon d'Or'a 2 yeni ödül geliyor!

Yayınlanma: 03.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 03.11.2023 - 13:10

UEFA ve Groupe Amaury Ballon d'Or için anlaşma imzaladı.

UEFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada France Football dergisi ve L'Equipe gazetesinin sahibi Groupe Amaury ile Ballon d'Or için anlaşma sağlandığı ve organizasyonun birlikte düzenleneceği belirtildi.

1956'dan bu yana her yıl verilen ödüller, futbolun en prestijli ödülleri arasında yer alıyor.

İKİ YENİ ÖDÜL

UEFA'nın yaptığı duyuruda mevcut ödüllere iki tane daha ekleneceği belirtildi.

2024 itibariyle Ballon d'Or ödüllerinde yılın en iyi erkek ve kadın antrenörü kategorilerinin de yer alacağı kaydedildi.

Son Ballon d'Or'da yer alan ödül kategorileri şunlardı:

Ballon d'Or (Yılın en iyi erkek ve kadın futbolcusu)

Kopa Trophy (21 yaş altı en iyi oyuncu) Yashin Trophy (en iyi kaleci)

Gerd Müller Trophy (en iyi forvet) Erkekler Sezonun Kulübü

Kadınlar Sezonun Kulübü Ödülü

Socrates Ödülü (insani yardım)

2023 ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULDU

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu.

Oylamada Norveçli Erling Haaland 2'nci, Fransız Kylian Mbappe 3'üncü sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

HAALAND YILIN FORVETİ SEÇİLDİ

Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülünün sahibi, Manchester City'de gösterdiği performansla Norveçli Erling Haaland oldu.

Geçen sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan İngiliz ekibine gelen Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yaptığı üçlemede önemli rol oynadı. 23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 52 gol attı.

Yılın kulübü ödülü erkeklerde Manchester City'ye, kadınlarda ise geçen sezon İspanya Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan Barcelona'ya gitti.

Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı, Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.

Socrates ödülü ise Real Madrid'den Vinicius Jr.'ın oldu.