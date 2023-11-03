Kevin de Bruyne'den Ballon d'Or açıklaması
Ballon d'Or sıralamasında dördüncü sırada yer alan Kevin De Bruyne, ödülün ardından açıklamalarda bulundu.
Kevin De Bruyne, Ballon d'Or töreninin ardından açıklamalarda bulundu.
Kevin De Bruyne yaptığı açıklamada, "Futbol bir bakış açısıdır. Herkes farklı bir açıdan görür. Ballon d'Or'a bir orta saha oyuncusu olarak oldukça sık aday gösterildim. 7 milyar insanın içinde dünyanın en iyi 4. futbolcusu olmak muhteşem bir şey" dedi.
Belçikalı oyuncu ayrıca, "Benim için önemli olan iyi oyunu sahaya yansıtmak. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. İnsanların kararlarını etkilediğimi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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