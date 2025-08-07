UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.
Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi.
Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi.
Kızılyıldız deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 ile geçerken Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Rade Krunic bu gollerin 2 tanesine imzasını attı.
Karşılaşmaların rövanşları, 12 Ağustos'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0
Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0
Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3
Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2
Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1