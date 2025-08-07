Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı!

7.08.2025 09:41:00
Güncellenme:
Tamer Öztürk
Takip Et:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi.

Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi.

Kızılyıldız deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 ile geçerken Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Rade Krunic bu gollerin 2 tanesine imzasını attı.

Karşılaşmaların rövanşları, 12 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3

Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1

İlgili Konular: #fenerbahçe #Benfica #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den dikkat çeken mesaj! 'İnsanlık, sessiz kalınca kaybeder'
Fenerbahçe'den dikkat çeken mesaj! 'İnsanlık, sessiz kalınca kaybeder' Fenerbahçe, Feyenoord maçı öncesi ısınmaya, "Stop crimes against humanity." tişörtleriyle çıktı. Fenerbahçe, bu hamlesiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Szymanski ile Mert Müldür şeffaf adam gibiler'
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Szymanski ile Mert Müldür şeffaf adam gibiler' UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Fenerbahçe maçında Yaz Yıldırım - Aykut Kocaman sürprizi!
Fenerbahçe maçında Yaz Yıldırım - Aykut Kocaman sürprizi! Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Feyenoord karşılaşmasını sarı-lacivertli takımın efsane isimlerinden Aykut Kocaman ile birlikte takip etti.