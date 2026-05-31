UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e dev onur!

31.05.2026 19:01:00
Cumhuriyet Spor
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir ödülün sahibi oldu.

Milli futbolcu, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.

BAYERN MÜNİH'E İKİ GOL ATMIŞTI

Arda Güler, Bayern Münih'e karşı deplasmanda oynanan maçta attığı iki golle gündem olmuştu.

Real Madrid'de geride kalan sezonda toplamda 51 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç yıldız, 6 gol ve 14 asist ile skora 21 kez katkı sağladı.

