UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e dev onur!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir ödülün sahibi oldu.
Milli futbolcu, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.
BAYERN MÜNİH'E İKİ GOL ATMIŞTI
Arda Güler, Bayern Münih'e karşı deplasmanda oynanan maçta attığı iki golle gündem olmuştu.
Real Madrid'de geride kalan sezonda toplamda 51 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç yıldız, 6 gol ve 14 asist ile skora 21 kez katkı sağladı.
