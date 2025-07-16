UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkan 12 takım belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları, 12 maçla başladı.
Salı günü yapılan maçların ardından Kairat (Kazakistan), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), RFS (Letonya), KuPS Kuopio (Finlandiya), Malmö (İsveç), Drita (Kosova), Hamrun Spartans (Malta), FCSB (Romanya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Breidablik (İzlanda), Noah (Ermenistan) ve Zrinjski (Bosna Hersek) takımları adlarını ikinci eleme turuna yazdırdı.
SONUÇLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında salı günü yapılan maçların sonuçları şöyle:
Kairat (Kazakistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-0 (3-1)
Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Vikingur (Faroe Adaları): 1-0 (4-2)
RFS (Letonya)-Levadia (Estonya): 1-0 (2-0)
Milsami (Moldova)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-0 (0-1)
Malmö (İsveç)-Iberia (Gürcistan): 3-1 (6-2)
Hamrun Spartans (Malta)-Zalgiris (Litvanya): 2-0 (2-2 / Penaltılarda 11-10)
Shkendija (Kuzey Makedonya)-The New Saints (Galler): 2-1 (2-1 / Uzatmada)
Differdange (Lüksemburg)-Drita (Kosova): 2-3 (2-4)
Inter Escaldes (Andorra)-FCSB (Romanya): 2-1 (3-4)
Buducnost (Karadağ)-Noah (Ermenistan): 2-2 (2-3)
Zrinjski (Bosna Hersek)-Virtus (San Marino): 2-1 (4-1)
Breidablik (İzlanda)-Egnatia (Arnavutluk): 5-0 (5-1)