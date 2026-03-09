Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor

9.03.2026 11:31:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı yarın oynanacak dört maçla başlayacak. Galatasaray, RAMS Park'ta Liverpool'u konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray, yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Galatasaray - Liverpool (İngiltere)

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

11 Mart Çarşamba:

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)

