UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki maç şifresiz yayımlanacak!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:29

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin programı şu şekilde:

19.45 Ajax-Rangers (Şifresiz, TV 8.5)

19.45 Eintracht Frankfurt-Sporting Lizbon

22.00 Napoli-Liverpool (Şifresiz, TV 8.5)

22.00 Atletico Madrid-Porto

22.00 Club Brugge-Bayer Leverkusen

22.00 Barcelona-Viktoria Plzen

22.00 Inter-Bayern Münih

22.00 Tottenham-Olimpik Marsilya

Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

GRUPLARDA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

GRUPLAR

A Grubu: Ajax (Hollanda), Liverpool (İngiltere), Napoli (İtalya), Rangers (İskoçya)

B Grubu: Porto (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Club Brugge (Belçika)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Inter (İtalya), Viktoria Plzen (Çekya)

D Grubu: Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Olimpik Marsilya (Fransa)

E Grubu: Milan (İtalya), Chelsea (İngiltere), Salzburg (Avusturya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

F Grubu: Real Madrid (İspanya), Leipzig (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Celtic (İskoçya)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka)

H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Juventus (İtalya), Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail)

MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 6-7 Eylül

Grup 2. maçları: 13-14 Eylül

Grup 3. maçları: 4-5 Ekim

Grup 4. maçları: 11-12 Ekim

Grup 5. maçları: 25-26 Ekim

Grup 6. maçları: 1-2 Kasım

Son 16 turu ilk maçları: 14-15 Şubat ve 21-22 Şubat 2023

Son 16 turu rövanş maçları: 7-8 Mart ve 14-15 Mart 2023

Çeyrek final ilk maçları: 11-12 Nisan 2023

Çeyrek final rövanş maçları: 18-19 Nisan 2023

Yarı final ilk maçları: 9-10 Mayıs 2023

Yarı final rövanş maçları: 16-17 Mayıs 2023

Final maçı: 10 Haziran 2023 (İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı)