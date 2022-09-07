UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki maç şifresiz yayımlanacak!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 Eylül Perşembe günü oynanacak iki karşılaşmanın şifresiz kanalda yayımlanacağı öğrenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları devam edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin programı şu şekilde:
19.45 Ajax-Rangers (Şifresiz, TV 8.5)
19.45 Eintracht Frankfurt-Sporting Lizbon
22.00 Napoli-Liverpool (Şifresiz, TV 8.5)
22.00 Atletico Madrid-Porto
22.00 Club Brugge-Bayer Leverkusen
22.00 Barcelona-Viktoria Plzen
22.00 Inter-Bayern Münih
22.00 Tottenham-Olimpik Marsilya
Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
GRUPLARDA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.
Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
GRUPLAR
A Grubu: Ajax (Hollanda), Liverpool (İngiltere), Napoli (İtalya), Rangers (İskoçya)
B Grubu: Porto (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Club Brugge (Belçika)
C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Inter (İtalya), Viktoria Plzen (Çekya)
D Grubu: Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Olimpik Marsilya (Fransa)
E Grubu: Milan (İtalya), Chelsea (İngiltere), Salzburg (Avusturya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
F Grubu: Real Madrid (İspanya), Leipzig (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Celtic (İskoçya)
G Grubu: Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka)
H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Juventus (İtalya), Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail)
MAÇ TARİHLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 1. maçları: 6-7 Eylül
Grup 2. maçları: 13-14 Eylül
Grup 3. maçları: 4-5 Ekim
Grup 4. maçları: 11-12 Ekim
Grup 5. maçları: 25-26 Ekim
Grup 6. maçları: 1-2 Kasım
Son 16 turu ilk maçları: 14-15 Şubat ve 21-22 Şubat 2023
Son 16 turu rövanş maçları: 7-8 Mart ve 14-15 Mart 2023
Çeyrek final ilk maçları: 11-12 Nisan 2023
Çeyrek final rövanş maçları: 18-19 Nisan 2023
Yarı final ilk maçları: 9-10 Mayıs 2023
Yarı final rövanş maçları: 16-17 Mayıs 2023
Final maçı: 10 Haziran 2023 (İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı)
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