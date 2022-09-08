UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge, Bayer Leverkusen'i tek golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge, kendi sahasında ağırladığı Alman kulüp Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Club Brugge ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Club Brugge kazanırken, galibiyet golü 42. dakikada Loubadhe Sylla'dan geldi.
Club Brugge'da forma giyen ve sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Kanadalı futbolcu Cyle Larin maçta forma giymedi.
Bu sonuçla beraber Şampiyonlar Ligi'ne galibiyet ile başlayan Club Brugge grubun bir sonraki maçında deplasmanda Porto ile karşılaşırken, Bayer Leverkusen evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak.
Video Haberler
- Çobanlar için ağaçta otel yaptı
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Sigaraya büyük zam geldi
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- İYİ Parti'de istifa
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- 'İYİ Parti'ye tuzak kuruyorlar'
- ÇHD davasında tutukluğa devam kararı