UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge, Bayer Leverkusen'i tek golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge, kendi sahasında ağırladığı Alman kulüp Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 11:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge, Bayer Leverkusen'i tek golle geçti!
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Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Club Brugge ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Club Brugge kazanırken, galibiyet golü 42. dakikada Loubadhe Sylla'dan geldi.

Club Brugge'da forma giyen ve sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Kanadalı futbolcu Cyle Larin maçta forma giymedi.

Bu sonuçla beraber Şampiyonlar Ligi'ne galibiyet ile başlayan Club Brugge grubun bir sonraki maçında deplasmanda Porto ile karşılaşırken, Bayer Leverkusen evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak.


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