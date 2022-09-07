UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Maccabi Haifa'yı 2 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, kendi sahasında ağırladığı Maccabi Haifa'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Maccabi Haifa'yı 2 golle geçti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk hafta maçında Benfica, sahasında Maccabi Haifa ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmayı Benfica 2-0'lık skorla kazandı.

Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Rafa Silva ve 54. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.

Bu sonucun ardından Benfica, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Maccabi Haifa ilk haftayı puansız geçti.

Bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Benfica, Juventus deplasmanına gidecek. Maccabi Haifa sahasında PSG'yi ağırlayacak.


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