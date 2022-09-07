UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Maccabi Haifa'yı 2 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, kendi sahasında ağırladığı Maccabi Haifa'yı 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk hafta maçında Benfica, sahasında Maccabi Haifa ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmayı Benfica 2-0'lık skorla kazandı.
Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Rafa Silva ve 54. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.
Bu sonucun ardından Benfica, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Maccabi Haifa ilk haftayı puansız geçti.
Bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Benfica, Juventus deplasmanına gidecek. Maccabi Haifa sahasında PSG'yi ağırlayacak.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- MHP seçim tarihi verdi
- Kayalar Holding’in patronu çalışanlara tokat attı!
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- 'İki namaz kıldın diye...'
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması
- Gülşen'den o isme suç duyurusu
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi