UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Sevilla'yı 4 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Sevilla'yı 4-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Sevilla'ya konuk oldu.
Ramón Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 4-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne görkemli bir giriş yaptı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Erling Haaland'ın golüyle öne geçen Manchester City, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan City, Sevilla'ya göz açtırmazken 58. dakikada Foden'la farkı ikiye çıkardı. 67'de Haaland bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı. Maçta dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde ise Ruben Dias, Cancelo'nun asistinde topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 4-0 olarak ilan etti.
Erling Haaland, bu maçta attığı 2 golle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 20 maçında 25 gole ulaşarak tarihe geçti.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- MHP seçim tarihi verdi
- Kayalar Holding’in patronu çalışanlara tokat attı!
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- 'İki namaz kıldın diye...'
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması
- Gülşen'den o isme suç duyurusu
- 'Utan Cem artık yeter'