UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Sevilla'yı 4 golle geçti!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:45

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Sevilla'ya konuk oldu.

Ramón Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 4-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne görkemli bir giriş yaptı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Erling Haaland'ın golüyle öne geçen Manchester City, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan City, Sevilla'ya göz açtırmazken 58. dakikada Foden'la farkı ikiye çıkardı. 67'de Haaland bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı. Maçta dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde ise Ruben Dias, Cancelo'nun asistinde topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 4-0 olarak ilan etti.

Erling Haaland, bu maçta attığı 2 golle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 20 maçında 25 gole ulaşarak tarihe geçti.