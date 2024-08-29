UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı: Yeni formatta eşleşmeler belli oldu

Yayınlanma: 29.08.2024 - 20:21

Güncelleme: 29.08.2024 - 20:22

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi.

1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Manchester City'nin rakipleri: Inter, Paris Saint-Germain, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Inter'in rakipleri: Manchester City, Leipzig, Arsenal, Bayer Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag

Bayern Münih'in rakipleri: Paris Saint-Germain, Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa

Leipzig'in rakipleri: Inter, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

Borussia Dortmund'un rakipleri: Barcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna

Real Madrid'in rakipleri: Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Brest.

Barcelona'nın rakipleri: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco.

Liverpool'un rakipleri: Real Madrid, Leipzig, Bayer Leverkusen, Milan, Lille, PSV Eindhoven, Bologna, Girona

Paris Saint-Germain'in rakipleri: Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV Eindhoven, Salzburg, Girona, Stuttgart

2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Atletico Madrid'in rakipleri: Leipzig, Paris Saint-Germain, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Prag

Atalanta'nın rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Arsenal, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart

Club Brugge'nin rakipleri: Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz.

Bayer Leverkusen'in rakipleri: Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest

Arsenal'in rakipleri: Paris Saint-Germain, Inter, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Sporting, Monaco, Girona.

Benfica'nın rakipleri: Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco.

Milan'ın rakipleri: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava

Juventus'un rakipleri: Manchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV Eindhoven, Lille, Stuttgart, Aston Villa

Shakhtar Donetsk'in rakipleri: Bayern Münih, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Arsenal, Young Boys, PSV Eindhoven, Brest, Bologna

3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Young Boys'un rakipleri: Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, Stuttgart

Lille'in rakipleri: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologna.

PSV Eindhoven'in rakipleri: Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, Brest

Feyenoord'un rakipleri: Bayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, Girona

Dinamo Zagreb'in rakipleri: Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava

Kızılyıldız'ın rakipleri: Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco.

Salzburg'un rakipleri: PSG, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag.

Celtic'in rakipleri: Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston Villa

Sporting'in rakipleri: Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz

4. TORBAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Stuttgart'ın rakipleri: PSG, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Kızılyıldız, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Girona'nın rakipleri: Liverpool, PSG, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Slovan Bratislava, Sturm Graz.

Bologna'nın rakipleri: Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa

Brest'in rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Prag

Aston Villa'nın rakipleri: Bayern Münih, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco

Sparta Prag'ın rakipleri: Inter, Man City, Atletico Madrid, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart

Slovan Bratislava'nın rakipleri: Manchester City, Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, Girona

Monaco'nun rakipleri: Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Bologna

Sturm Graz'ın rakipleri: Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest

YENİ SEZONDA FORMAT

Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.