Tayyip Talha Sanuç: Tek odaklandığım şey şampiyonluk

08 Ekim 2022 Cumartesi, 23:07

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ta, Giresunspor deplasmanında tek golü atan Tayyip Talha Sanuç, maç sonrası görüşlerini aktardı.

"TEK ODAKLANDIĞIM ŞEY ŞAMPİYONLUK"

22 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Tek odaklandığım şey şampiyonluk. Tüm fedakarlıklara hazırım. Güzel bir galibiyet aldık. Beşiktaş formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. Attığım gol yanında gol yemediğimiz için mutluyuz. Bahane değil ama zemin futbola elverişli değildi. Bazen bu tür maçlarda kazanmak daha önemli oluyor. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. O maçı da kazanmaya çalışacağız" dedi.

Tayyip Talha, "Kulübün, takımın içindeki ortam, hocanın bana davranışları yıllardır buradaymışım gibi. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. İnşallah daha çok gol atarak bu aileye katkı vereceğim" ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.