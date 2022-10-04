UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya, Sporting'i 4 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, kendi sahasında ağırladığı Sporting'i 4-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin D Grubu'nun 3. hafta maçında Marsilya ile Sporting karşı karşıya geldi. Veledrome Stadyumu'nda oynanan ve Sporting'in trafiğe takılması nedeniyle geç başlayan karşılaşmayı Marsilya 4-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Sporting Francisco Trincao'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Marsilya bu gole 13. dakikada Alexis Sanchez ile karşılık verdi ve durum 1-1 oldu. Fransız temsilcisi bu golden yalnızca 3 dakika sonra ise Amine Harit'in golüyle 2-1 öne geçti. Sporting'te kaleci Antonio Adan, 23. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Marsilya ilk yarı bitmeden 28. dakikada Leonardo Balerdi ile bir gol daha buldu ve soyunma odasına 3-1 önde gitti.
CENGİZ ÜNDER FORMA GİYDİ
Maç uzun süre Marsilya'nın 3-1'lik üstünlüğü ile devam ederken 84. dakikada Chancel Mbemba sahneye çıktı ve Fransız temsilcisinin maçı 4-1 kazanmasını sağladı.
Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 62 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Marsilya, 3 puana yükseldi. Sporting, 6 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında Sporting, Portekiz'de Marsilya'yı ağırlayacak.
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