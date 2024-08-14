UEFA Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maç: Karabağ turu 7 golle aldı!
Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında karşılaştığı Ludogorets'i 7-2 mağlup ederek play-off'a katılma hakkı elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanş maçında ilk maçı 2-1 kazanan Ludogorets ile Karabağ karşı karşıya geldi. Huvepharna Arena'da oynanan ve uzatmalara giden maçı Karabağ 7-2 kazandı.
Karşılaşma gollerle başladı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Karabağ, Juninnho ile öne geçti. Ludogorets bu gole hemen cevap verdi. Bulgar ekibinde Kwadwo Duan, 13 ve penaltıdan 23. dakikalarda attığı gollerle takımını öne geçirdi.
Herkes ilk yarı Ludogorets'in üstünlüğü ile bitecek derken Karabağ'da 45+2'de sahneye çıkan Yassine Benzia ve 45+6'da Erickson Andrade takımını devre arasına 3-2 önde götürdü.
İkinci yarı karşılıklı ataklar ile geçse de 2-1'in rövanşında Karabağ 3-2'lik üstünlükle maçı uzatmaya taşıdı.
UZATMADA KARABAĞ ŞOV
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, uzatmalara çok hızlı başladı. Tural Bayramov'un 94. dakikada attığı golle öne geçen Karabağ tur için avantajı kaptı.
İkinci uzatma devresinde gol için savunmasında büyük açıklar veren Ludogorest, kalesinde 3 gol birden gördü. Karabağ'da 111. dakikada Redon Xhixha, 113. dakikada Erickson Andrade ve 119. dakikada Yassine Benzia'nın golleri Azeri temsilcisine turu getirdi.
Bu sonuçla birlikte ilk maçı kaybetmesine rağmen rövanşı 7-2 kazanan Karabağ, adını play-off turuna yazdıdı.
BENZIA DİKKAT ÇEKTİ
Karabağ'da bir dönem Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla oldukça dikkat çekti.
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