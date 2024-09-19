UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne Kerem ve Orkun'un!

Yayınlanma: 19.09.2024 - 20:50

Güncelleme: 19.09.2024 - 20:51

Benfica'nın Kızılyıldız ile karşılaştığı maça Kerem Aktükroğlu ve Orkun Kökçü damga vurdu.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan iki milli oyuncumuzdan biri olan Kerem, 9. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında ise bu kes sahneye bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü çıktı ve skoru 2-0'a getiren gole imza attı.

Benfica'nın Kızılyıldız karşısında 2-0 üstünlüğü bulunuyor.

???? Kerem Aktürkoğlu takipçiliğini konuşturdu, golü buldu. ??



Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç, ilk gol. ? pic.twitter.com/JT6RWHCIw2 — TRT Spor (@trtspor) September 19, 2024