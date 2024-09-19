UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne Kerem ve Orkun'un!
Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica'nın Kızılyıldız ile karşılaştığı maçta gol attı.
Benfica'nın Kızılyıldız ile karşılaştığı maça Kerem Aktükroğlu ve Orkun Kökçü damga vurdu.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan iki milli oyuncumuzdan biri olan Kerem, 9. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 29. dakikasında ise bu kes sahneye bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü çıktı ve skoru 2-0'a getiren gole imza attı.
Benfica'nın Kızılyıldız karşısında 2-0 üstünlüğü bulunuyor.
???? Kerem Aktürkoğlu takipçiliğini konuşturdu, golü buldu. ??— TRT Spor (@trtspor) September 19, 2024
Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç, ilk gol. ? pic.twitter.com/JT6RWHCIw2
???? Benfica'da sahne bu kez Orkun Kökçü'nün. ??— TRT Spor (@trtspor) September 19, 2024
Harika bir frikik golü. ?? pic.twitter.com/scDS9gYn8Z
Etiketler: #Benfica #orkun kökçü #kerem aktürkoğlu #Şampiyonlar Ligi
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