UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne Kerem ve Orkun'un!

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica'nın Kızılyıldız ile karşılaştığı maçta gol attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne Kerem ve Orkun'un!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 20:50

Benfica'nın Kızılyıldız ile karşılaştığı maça Kerem Aktükroğlu ve Orkun Kökçü damga vurdu.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan iki milli oyuncumuzdan biri olan Kerem, 9. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında ise bu kes sahneye bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü çıktı ve skoru 2-0'a getiren gole imza attı.

Benfica'nın Kızılyıldız karşısında 2-0 üstünlüğü bulunuyor.

 


Etiketler: #Benfica #orkun kökçü #kerem aktürkoğlu #Şampiyonlar Ligi

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