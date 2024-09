Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Onu kim seçtiyse teşekkür ederim'

Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica, evinde ağırladığı Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti.

Orkun Kökçü'nün asistiyle takımına beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine golle başladı.

Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Kerem'in performansını değerlendirdi. Lage, "Aktürkoğlu'nun transferinde herhangi bir katkınız oldu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hayır. Onu kim seçtiyse ona teşekkür ederim. Böyle oyuncuları, agresif kanat oyuncularını severim. Rafa, Cervi, Pizzi gibi forvet oynayan oyuncuları seviyorum ve o da bu özelliklere sahip. Onunla konuştum ve oynamasını istediğim rolde kendini rahat hissetti. Moralli geldi, milli takımda 3 gol attı, bugün de eşitliği sağladı, mutluyum."

Öte yandan Portekiz basını da Kerem'in ilk maçındaki performansını yorumladı. Portekiz gazetelerinde milli futbolcu için yapılan değerlendirmeler şöyle:

A Bola: "Orkun Köküu ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki Türk Hava Yolları hava bağlantısı Gabriel Batista'yı ustaca atlattı."

Record: "Aktürkoğlu, Benfica formasıyla ilk maçında gol attı ve Harry Potter gibi kutlama yaptı."

Diario Noticias: "Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Di Maria'nın mükemmel performanslarıyla oynanan maçta yeni teknik direktör Bruno Lage en önemli şeyi (galibiyet) aldı."

Oyundan çıkarken tribünlerin ayakta alkışladığı Kerem Aktürkoğlu maçın ardından yaptığı paylaşımla taraftarlara teşekkür etti.

Kerem Aktürkoğlu paylaşımına, "Büyülü başlangıç" şeklinde başlık atarken şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçım öncesinde beni rahat hissettiren taraftarlarımıza ve kulüpteki herkese teşekkürler, galibiyetten dolayı çok mutluyum!"

Magical start ????



Thanks to our fans and everybody in the club for making me feel so comfortable ahead of my first game @SLBenfica, so happy for the win! pic.twitter.com/8PhwcxKsWu