UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk, RB Leipzig'i 4 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk, deplasmanda karşılaştığı RB Leipzig'i 4-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Shakhtar Donetsk, RasenBallsport Leipzig deplasmanına konuk oldu.
Red Bull Arena'da oynanan maçı Shakhtar 4-1 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.
Maçın 16. dakikasında Shved'in golüyle öne geçen Shakhtar ilk yarıyı önde tamamladı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Simakan ile Leipzig eşitliği yakaladı ancak 1 dakika sonra 58'de Shved yeniden takımını öne geçirdi. 76'da Mudryk ile farkı açan Shakhtar, 85'de Lassina Traore'nin golüyle 4-1'lik skoru yakalayarak üç puanı almayı başardı.
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