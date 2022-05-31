UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Yılın 11'i açıklandı
İspanyol ekip Real Madrid'in zafere ulaştığı Şampiyonlar Ligi'nde 'Yılın 11'i açıklandı. Bireysel ödüllerde ise İspanyol ekibin futbolcuları öne çıktı.
Real Madrid'in Liverpool'u finalde mağlup ederek zafere ulaştığı Şampiyonlar Ligi'nde Yılın 11'i belli oldu.
Yılın 11'inde kalede sezon boyunca kritik kurtarışlar yapan Real Madrid'in file bekçisi Courtois yer aldı. Savunma dörtlüsü Robertson, Van Dijk, Anthony Rüdiger ve Alexander-Arnold'tan oluştu. Orta sahanın ortasında Fabinho, sağında De Bruyne, solunda ise Luka Modric kendisine yer buldu.
Hücum hattında ise bu sezon attığı kritik gollerle takımı adına ön plana çıkan iki Real Madridli oyuncu Vinicius Junior ve Karim Benzema'nın yanı sıra çeyrek finalde eflatun-beyazlılara elenen PSG'li süperstar Kylian Mbappe yer aldı.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ni 15 gol ile tamamlayan Karim Benzema 'Sezonun En İyi Oyuncusu' seçildi.
Finalde attığı golle kupayı getiren Vinicius Junior ise 'Sezonun En İyi Genç Futbolcusu' unvanını aldı.
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