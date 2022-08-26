UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyileri açıklandı!
İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi töreninde yılın en iyilerine ödülleri takdim edildi.
Avrupa futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri, İstanbul'da gerçekleştirilen törende belli oldu.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında erkek ve kadın futbolunda geçen sezonun en iyi futbolcu ve teknik direktörlerine ödülleri verildi.
Kevin De Bruyne (Manchester City) ve Thibaut Courtois'yı (Real Madrid) oylamada geride bırakan Real Madridli Karim Benzema, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazandı.
UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nü, oylamada Bethany Mead (Arsenal) ve Lena Oberdorf'u (Wolfsburg) geçen Barcelonalı Alexia Putellas elde etti.
Erkek futbolunda geçen sezon Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazandıran Carlo Ancelotti, yılın teknik direktörü ödülünü aldı.
İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Sarina Wiegman ise kadın futbolunda yılın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.
Eski İtalyan teknik direktör Arrigo Sacchi ise UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.
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