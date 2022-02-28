UEFA sponsorluk anlaşmasını feshetti

28 Şubat 2022 Pazartesi, 23:05

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle ortak bir karar alarak Rus takımlarını turnuvalardan men etme kararı aldı.

İkinci bir duyuruya kadar geçerli kararda değişiklik yapılmazsa Rusya Milli Erkek Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edilecek.

Rusya Milli Kadın Futbol Takımı, 6-31 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na katılamayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Alman kulübü Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova da turnuvanın dışında kalacak.

UEFA'DAN SPONSOR KARARI

Öte yandan UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile arasındaki sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.



UEFA'dan yapılan açıklamada, derhal yürürlüğe giren kararın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım organizasyonları ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil mevcut tüm anlaşmaları kapsadığı belirtildi.