UEFA sponsorluk anlaşmasını feshetti
FIFA ve UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararı sonrasında UEFA'nın, sponsorluk anlaşmasını da iptal ettiği kaydedildi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle ortak bir karar alarak Rus takımlarını turnuvalardan men etme kararı aldı.
İkinci bir duyuruya kadar geçerli kararda değişiklik yapılmazsa Rusya Milli Erkek Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edilecek.
Rusya Milli Kadın Futbol Takımı, 6-31 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na katılamayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Alman kulübü Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova da turnuvanın dışında kalacak.
UEFA'DAN SPONSOR KARARI
Öte yandan UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile arasındaki sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, derhal yürürlüğe giren kararın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım organizasyonları ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil mevcut tüm anlaşmaları kapsadığı belirtildi.
İlgili Haberler
- FIFA ve UEFA Rus takımlarına yaptırım uygulama kararı aldı
- Son dakika: UEFA'dan Rus kulübü Spartak Moskova ile ilgili flaş karar
- Rusya'ya bir yaptırım da Euroleague'den
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
En Çok Okunan Haberler
- Euroleague'den Rus takımlarına yaptırım
- Çetin Doğan’dan 28 Şubat açıklaması
- UEFA'dan Rus sponsor yaptırımı
- Feribottan denize atlayan genç kurtarılamadı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- Milli takım kendi evinde mağlup
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması
- Fenerbahçe uzatmada güldü!
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Önce onlar kışkırttı
- Ukrayna, Rus askerlerine 5 milyon ruble teklif etti