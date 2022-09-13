UEFA, temsilcilerimizin maçlarına atadığı hakemleri duyurdu!
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Futbolda Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 15 Eylül Perşembe günü Avrupa kupalarında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransa'nın Rennes takımıyla oynayacağı 2. hafta karşılaşmasını Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile sahasındaki maçında ise Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlardan Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda sahasında İtalya temsilcisi Fiorentina ile oynayacağı müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Karşılaşmada Guadalupe Porras Ayuso ve Jose Antonio Garrido Romero ise yardımcılık görevini üstlenecek.
G Grubunda Demir Grup Sivasspor'un Romanya temsilcisi Cluj'a konuk olacağı karşılaşmada ise Hollanda'dan Allard Lindhout görev alacak. Müsabakada Mario Diks ve Erwin Zeinstra ise Lindhout'un yardımcılığını yapacak.
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