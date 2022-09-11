Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis'ten flaş Fenerbahçe sözleri: UEFA'dan ceza alacağına eminim

11 Eylül 2022 Pazar, 13:37

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Dinamo Kiev'i 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler, 36. dakikada Gustavo Henrique'nin golüyle 1-0 öne geçti. Tsygankov'un golü konuk ekibi ümitlendirse de maçta gülen taraf Fenerbahçe oldu. Yeni transfer Batshuayi, 90+2'de sarı-lacivertlileri zafere taşıdı.

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'nin takımındaki oyuncuları sakatladığına dair yaptığı açıklamayla ise dikkatleri üzerine çekmişti.

"AVRUPA'DA BÖYLE OYNAMAMALARI GEREK"

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısını soru almadan terk eden Rumen çalıştırıcı, odadan çıktığı esnada gazeteciler ile tartışmış ve "Fenerbahçe'yi tebrik ederim ama Avrupa'da böyle oynamamaları gerek. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncularım hastanelik oldu, kalecim sakatlandı" diye konuşmuştu.

"UEFA, FENERBAHÇE'YE CEZA VERECEKTİR"

Karşılaşma ile ilgili bir diğer açıklama ise Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis'ten geldi. Surkis, ProFootball'da yer alan habere göre "UEFA'nın, taraftarların davranışlarından dolayı Fenerbahçe'ye ceza vereceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında da bize karşı çok sert davrandılar" dedi.

"Hakem maçı iyi yönetmedi" diyen Surkis, "Şu da var; Fenerbahçe maçı öncesi iki forvetimiz sakattı. İki stoperimizden biri sakat, diğeri zehirlendi. 38 derece ateş. Şimdi iki oyuncumuz sakatlandı. Lucescu'ya güvenimiz tam" diye konuştu.