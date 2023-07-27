Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:15

Güncelleme: 27.07.2023 - 10:15

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin müsabakaları devam ederken sporseverler de UEFA ülke puanı sıralamasını merak etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa müsabakaları yakından takip ediliyor. Sporseverler maçları takip ederken aynı zamanda UEFA ülke puanı sıralaması ne? 2023-24 sezonu Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada merak ediyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında hangi ülke kaçıncı sırada? 2023-24 sezonu Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NEDİR?

UEFA ülkeler sıralaması, UEFA'ya üye ülkelerin futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki başarılarına göre oluşturulan ülke sıralamasıdır. Sıralamada, son 5 sezonda oynanan maçlar dikkate alınır.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında son 5 sezonda topladığı 32,100 puan ile 12. sırada yer alıyor.