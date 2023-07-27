UEFA ülke puanı sıralamasında hangi ülke kaçıncı sırada? 2023-24 sezonu Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
Türkiye'de bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplamda 4 takım Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'da aldığı sonuçlar sonrasında futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada olduğu araştırılıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında hangi ülke kaçıncı sırada? 2023-24 sezonu Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin müsabakaları devam ederken sporseverler de UEFA ülke puanı sıralamasını merak etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa müsabakaları yakından takip ediliyor. Sporseverler maçları takip ederken aynı zamanda UEFA ülke puanı sıralaması ne? 2023-24 sezonu Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada merak ediyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında hangi ülke kaçıncı sırada? 2023-24 sezonu Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NEDİR?
UEFA ülkeler sıralaması, UEFA'ya üye ülkelerin futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki başarılarına göre oluşturulan ülke sıralamasıdır. Sıralamada, son 5 sezonda oynanan maçlar dikkate alınır.
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında son 5 sezonda topladığı 32,100 puan ile 12. sırada yer alıyor.
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