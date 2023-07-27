Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Cluj ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 08:09
Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Romanya'nın CFR Cluj'a konuk olacak.

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Elchin Masiyev'in düdük çalacağı karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Müsabakanın rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Cluj: Sava, Ajeti, Mogoş, Tiru, Manea, Filip, Cvek, Camora, Muhar, Betancor, Birligea

Adana Demirspor: Goran, Svensson, Mert, Semih, Rodriguez, NDiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Belhanda, Cherif

TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA MAÇINDA

Adana Demirspor, 83 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 4'üncü tamamlayan Adana ekibi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanmasıyla, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

TURU GEÇİLİRSE MUHTEMEL RAKİP

Adana Demirspor-CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek(Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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